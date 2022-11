Kirolaldia Final del 4 y Medio Altuna: "Cuando llegas a una final quieres ganarla, no derrotar a un pelotari en concreto" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 17/11/2022 08:06 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2022 08:06 (UTC+1) Este domingo se disputa en el frontón Bizkaia de Bilbao la gran final de la jaula. El pelotari de Amezketa estuvo en "Kirol Gaua" para hablar de la gran cita. Escuchar la página Escuchar la página

Jokin Altuna, triple campeón del 4 y Medio, a cuatro días de la gran final contra Joseba Ezkurdia se pasó por el programa "Kirol Gaua" de Radio Euskadi.

Estos son algunos de los titulares que dejó:

"Cada campeonato es diferente, y cuando llegas a la final lo que sientes también es diferente. Cuando no llegas a esa final echas en falta esa adrenalina. Estoy muy contento y con ganas de que llegue el domingo".

"Cojo cada campeonato como un reto. Cuando llega, no pienso mucho en si voy a ganarlo o no. Si piensas en los éxitos, es mucho peor. Te tienes que centrar en el día a día, en entrenar, en trabajar, y así te acaba llegando la oportunidad de conseguir grandes cosas".

"A la final llego bien, físicamente y de manos estoy bien. Si me gana Joseba será porque ha sido mejor, no habrá excusas. Ha sido un campeonato bonito, en el que he aprendido mucho. Y ahora queda el último paso. El domingo iré a por todas en Bilbao".

"Si tengo un partido malo y me quedo pensando mucho en ello, la mala racha se alarga. Sé perfectamente que puedo perder contra cualquiera. Soy consciente de que llegar a siete finales seguidas no es normal, pero también he vivido momentos malos".

"Cuando llegas a una final quieres ganarla, no derrotar a un pelotari en concreto. Esta es otra oportunidad muy bonita para hacer algo grande, pero me tengo que centrar en intentar merecer ganar el partido".

"Para mí es un privilegio tener a un profesional de la talla de Joseba en la empresa. Es un trabajador nato, un pelotari super completo...para mí los partidos contra él siempre han sido un aprendizaje, porque me ha exigido el copón".