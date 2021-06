06/06/2021 16:00 La Jungla Sonora Música Repasamos los inicios del jazz de fusión gracias al álbum "Directions in music" J.M. | EITB MEDIA A lo largo de 10 composiciones se retrata una época marcada por "Bitches brew", el álbum de Miles Davis que marcó la nueva dirección de la música e influyó a muchos de sus colaboradores. Escuchar la página Escuchar la página

# 6.536: repasamos los inicios del jazz de fusión gracias al álbum "Directions in music" (Ace Records, 2020), protagonizado por mucho de los músicos que se movían en torno a Miles Davis hacia 1970, cuando tuvo lugar el nacimiento del jazz de fusión. Entre muchos otros se encuentran John McLaughlin, Keith Jarrett, Gary Bartz, Chick Corea, Wayne Shorter o Joe Zawinul.

También habrá espacio para las novedades en euskera, con Ezpalak, Iker Martinez, Amak y Arima, para el blues, con Chris Cain y Curtis Salgado, y para el recuerdo de una canción prohibida por la BBC: "I love a man in a uniform" de los Four of Gang.