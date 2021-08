15/08/2021 01:00 La Jungla Sonora Música Monográfico sobre versiones insólitas de grupos del pop español de los 60 y primeros 70 (cuarta parte) Fernando Gegúndez selecciona la cuarta entrega de su serie sobre sorprendentes covers grabados hace unos 50 años a partir de canciones de Love, Ides of March, Johnny Guitar Watson, The Cyrcle, The Roulettes o King Crimson, con grupos españoles que accedían a esos materiales por curiosos caminos Escuchar la página Escuchar la página

# 6.552: monográfico sobre versiones insólitas de grupos del pop español de los 60 y primeros 70 (cuarta parte), con guion de Fernando Gegúndez. Teníamos abandonado el arsenal de las versiones insólitas en la escena ibérica de los 60 y 70. Fue en 2007 cuando dedicamos el 2º programa a esa siempre gratificante navegación por la cargada historia de anécdotas y calidad musical hecha en España hace 50 años. Hubo un tercero solo de soul.

Como en aquellas ocasiones el tema no es infinito, pero si suficientemente largo. Y eso que somos duros con la premisa de no aceptar versiones típicas de Beatles, Stones, Creedence o cualquier cosa que tuviera éxito en aquel momento en el Estado. A estas alturas ya no vamos a renunciar a nuestra vocación de buscar lo raro. Y ya veréis como hay sorprendentes descubrimientos. Hablamos pues de insólitas versiones de grupos en actualidad en el underground mundial por entonces, un material que sorprendía pudiera caer en manos de estos avezados y avanzados músicos españoles en pugna con un régimen que se cuidaba muy mucho de dosificarnos la British & American invasion. En la lista de hoy se encuentran Tony Ronald, Los Kifers, Los Albas, Los Buenos, Daniel Velázquez, Zebra, Evolution, Mi Generación o Control, entre otros.