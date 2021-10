22/10/2021 13:02 Monográficos Música Monográfico sobre Nirvana por el 30º aniversaro de "Nevermind" y la edición en castellano de su biografía ANDRÉS PORTERO | EITB MEDIA Andrés Portero recorre la carrera de la banda que lideró Kurt Cobain y que supuso el regreso del rock en los primeros 90 con la corriente del grunge, ubicada en Seattle y otras ciudades del estado de Washington, en la Costa Oeste Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Portada icónica del álbum "Nevermind" (Geffen, 1991) de Nirvana. 58:58 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

# 6.573: monográfico sobre Nirvana por el 30º aniversaro de su exitoso álbum "Nevermind" y la edición, por primera vez en castellano, de su biografía, "Come as you are", con guion de Andrés Portero. Hace justo tres décadas, el 24 de septiembre de 1991, Nirvana publicaba "Nevermind", que en cuestión de semanas se convirtió en Disco de Oro, desbancó a Michael Jackson de las listas y llevó el rock underground de espíritu punk, llamado grunge en esa década, al público mayoritario y juvenil gracias a la rabia de aquel chaval rebelde de pelo grasiento y ropa andrajosa marcado por el dolor de estómago y la heroína llamado Kurt Cobain.

Aprovechando el pequello sello Sub Pop de Seattle como trampolín, Nirvana se convirtió en la banda de moda de los adolescentes apáticos y disfuncionales de finales de los 80 e inicios de los 90. Vamos a repasar su vida y obra partiendo de una feliz coincidencia: la publicación de "Come as you are. La historia de Nirvana", biografía escrita por Michael Azerrad en vida de Cobain y con acceso a él, al resto del grupo y de su entorno, y el trigésimo aniversario de "Nevermind", que se celebrará en escasas semanas con una nueva remasterización del álbum y multitud de inéditos, la mayoría procedente de conciertos en directo.