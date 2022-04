Programa de los sábados Música Novedades africanas, nuevos discos de raíz americana, 90 años del nacimiento de Carl Perkins JOSEBA MARTÍN | EITB MEDIA Publicado: 11/04/2022 09:17 (UTC+2) Última actualización: 11/04/2022 09:17 (UTC+2) Ediciones recientes llegadas de Malí, Guinea, Ghana y Nigeria, sonido americana con Molly Tuttle, Sierra Hull y The Band of Heathens, historias y canciones dedicadas al autor de "Blue suede shoes" Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Rokia Koné, cantante de Les Amazones d'Afrique, ahora en solitario. 57:08 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

# 6.637: novedades africanas con ediciones recientes llegadas de Malí (Rokia Koné), Guinea (Djeli Moussa Diawara), Ghana (K.O.G.) y Nigeria (Rema), nuevos discos de raíz americana con Molly Tuttle, Sierra Hull y The Band of Heathens, 90 años del nacimiento de Carl Perkins, autor de "Blue suede shoes" y canciones que le dedicaron Drive-By Truckers y New Riders of the Purple Sage. Y además un disco grabado en este día de 1961 a nombre del trompetista Freddie Hubbard.