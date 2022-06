Monográficos Música Monográfico sobre los momentos más destacados de la carrera de Johnny Rivers FERNANDO GEGÚNDEZ | EITB MEDIA Publicado: 26/06/2022 01:00 (UTC+2) Última actualización: 26/06/2022 01:00 (UTC+2) El cantante neoyorkino, afincado en California, vendió grandes cantidades de discos en los años 60 con versiones que a menudo superaban el impacto de la grabación original Escuchar la página Escuchar la página

# 6.654: monográfico sobre los momentos más destacados de la carrera de Johnny Rivers, con guion de Fernando Gegúndez. Descansamos hoy en La Jungla Sonora de la investigación en el territorios underground y nos plantamos ante un artista de ventas millonarias que convivió, entre otros mil avatares, con lo mejor de la escena de Los Angeles en los 60. Solo por la música de "Agente Secreto" y "The Rockin' Pneumonia Boogie-woogie Flu" ya merece estar en la historia del r'n'r. Johnny Rivers es un artista mainstream con clase, talento muy versátil y algo subestimado. Músico, cantante, compositor y productor, se atrevía con todo lo bueno del momento: pop, folk, blues, r'n'r y soul. Le nombramos hace poco en "La Jungla Sonora" por la magnifica producción de "Rearching for the dolphins" del oscuro cantante soul Al Wilson. Es el gran triunfador de la escena angelina de los 60 con versiones de éxitos que superaban casi siempre en ventas al original, pero, curiosamente, empezó como compositor.