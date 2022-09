Monográficos Música Monográfico que reúne canciones sobre trenes, desde el country al reggae, de punk al psychobilly GOTZON HERMOSILLA | EITB MEDIA Publicado: 07/09/2022 16:30 (UTC+2) Última actualización: 07/09/2022 16:30 (UTC+2) Gotzon Hermosilla recorre los raíles musicales que homenajean al transporte ferroviario desde puntos de vista muy diferentes Escuchar la página Escuchar la página

Johnny Cash dedicó varias canciones al ferrocarril, símbolo de la tradición estadounidense. 56:25 min

# 6.662: monográfico que reúne canciones sobre trenes, desde el country al reggae, de punk al psychobilly, con una selección del especialista Gotzon Hermosilla, quien recorre los raíles musicales que homenajean al transporte ferroviario desde puntos de vista muy diferentes: Johnny Cash, Neil Young, The Buzzcocks, Ken Boothe, Dennis Brown, Cock Sparrer, Jason Isbell & The 400 Unit, The Gun Club, Big Paulus y Screamers & Sinner forman parte de esta curiosa selección.