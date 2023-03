Programa de los sábados Música Sid Griffin (The Long Ryders, The Coal Porters) protagoniza la séptima sesión junglera del año JOSEBA MARTÍN | EITB MEDIA Publicado: 04/03/2023 16:00 (UTC+1) Última actualización: 04/03/2023 16:00 (UTC+1) El pianista y teclista Paul San Martín habla de sus proyectos con los Broken Horns, Itziar Yagüe y Arima Soul, artistas de Burdeos con querencia americana y formaciones lideradas por secciones de viento Escuchar la página Escuchar la página

# 6.733: Sid Griffin (The Long Ryders, The Coal Porters) protagoniza la séptima sesión junglera del año en el inicio de su gira estatal en solitario. Por su parte el pianista y teclista donostiarra Paul San Martín habla de sus proyectos con los Broken Horns, Itziar Yagüe y Arima Soul y elige algunas canciones destacada; se completa el programa con artistas de Burdeos de querencia americana (Alexis Evans con el soul y Theo Lawrence con el country) y formaciones lideradas por secciones de viento, como The Hudson Horns, The Haggish Horns o los legendarios Chicago.