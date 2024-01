La Jungla Sonora Música Monográfico sobre Free, banda británica impulsada por el vocalista Paul y el guitarrista Paul Kossoff Joeba Martín | EITB Media Publicado: 10/01/2024 13:21 (UTC+1) Última actualización: 10/01/2024 13:21 (UTC+1) El grupo londinense es recordado, sobre todo, por su hit de 1968, "All right now". Escuchar la página Escuchar la página

Monográfico sobre Free, banda británica impulsada por el vocalista Paul y el guitarrista Paul Kossoff. El grupo londinense es recordado, sobre todo, por su hit de 1968, "All right now".