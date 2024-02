La Jungla Sonora Música Monográfico sobre las maquetas de Buffalo Springfield Joseba Martín | EITB Media Publicado: 19/02/2024 13:59 (UTC+1) Última actualización: 19/02/2024 13:59 (UTC+1) El quinteto californiano incluía entre sus componentes a Neil Young, Stephen Stills y Richie Furay. Escuchar la página Escuchar la página

Monográfico sobre las maquetas de Buffalo Springfield. El quinteto californiano, auténtico semillero de bandas posteriores, incluía entre sus componentes a Neil Young, Stephen Stills y Richie Furay. La banda, que combinó el rock, el folk rock y el country en un sonido propio, fue una de las primeras bandas estadounidenses surgidas a raíz de la Invasión Británica, y fue reconocida principalmente por el sencillo "For What It's Worth", una canción que se convirtió en un himno político a finales de la década de 1960.

Formada en abril de 1966, la breve historia de Buffalo Springfield estuvo plagada de luchas internas, arrestos relacionados con el consumo o posesión de drogas y frecuentes cambios de formación que llevaron a la disolución del grupo apenas dos años después. En dos años, el grupo publicó tres álbumes, aunque varias demos, descartes de sesiones y grabaciones en directo fueron publicadas muchos años después.