La Terraza VIAJES Las playas de la isla de Nosy Be en Madagascar: arena blanca, aguas color turquesa y un entorno "idílico". Publicado: 06/07/2023 14:56 (UTC+2) Última actualización: 06/07/2023 14:56 (UTC+2) Viajamos a través de las ondas a la isla de Nosy Be, situada al Noroeste de Madagascar. Se trata de un enclave lleno de vida, con una población de unas 35 mil personas. A ella se accede en barquito o en aviones de pequeño tamaño, desde la capital de Madagascar. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen: Playa en Nosy Be Fuente: Pxfuel 14:04 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Joseba Urquiola, de la Agencia Viajes Bilbao Express nos lleva hasta el continente africano, a conocer las playas de Nosy Be, una isla de Madagascar en la que se cultiva café, vainilla y cacao. Destaca su fauna y su flora, de entre la que destaca la flor aromática llamada cananga. Sin duda, la playa que no podemos perdernos es la de Andilana, "la mejor de la isla", aunque no la única. En ese entorno se puede hacer buceo y snorkel. Pero además, nos encontramos corales, "vida marina de todo tipo, peces payaso, rayas o tiburones ballena", según nos cuenta Joseba Urquiola en La Terraza. En el apartado gastronómico, se pueden degustar los pescados locales o el arroz con pollo. Y como visita obligada, los mercados, para sumergirse en "la vidilla" y "poder entender un poco el día a día".