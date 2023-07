La Terraza Superando retos Txaro Tomasena: "Soy la primera persona de 77 años que ha cruzado el estrecho a nado" Publicado: 28/07/2023 13:54 (UTC+2) Última actualización: 28/07/2023 13:54 (UTC+2) Recibimos en ‘La terraza’ a Txaro Tomasena, que acaba de cruzar el Estrecho de Gibraltar a nado, convirtiéndose en la persona más longeva en conseguir esta hazaña. “Luche como nunca contra las olas y las corrientes, y tuve que nadar en condiciones que no está permitido en el Estrecho” Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Txaro Tomasena celebra su triunfo en Radio Euskadi 25:07 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La urnietarra Txaro Tomasena ha hecho historia al cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar con 77 años, en 6 horas y 23 minutos, y comienza la entrevista haciendo una aclaración, "no soy la primera mujer, soy la primera persona, que ha conseguido cruzar el Estrecho con 77 años". Algo para lo que se ha preparado como nunca antes, "nunca he tenido que reunir tantas fuerzas, ni hacer tanto esfuerzo. En los últimos 200 metros Irati, mi entrenadora, fue fundamental, se puso como una posesa, y pensé que si ella lo creía posible, lo podría conseguir".

Empezó a nadar con 50 años, y con 65, a competir. Reconoce que ha entrenado muy duro para superar este reto, y que está muy feliz de haberlo conseguido. "Se lo dediqué a mi padre porque me lo plantearon un 14 de agosto, día de San Lorenzo, que era su santo. Él, que no me dejaba subir al Adarra, con 800 metros" .

Le ha costado creerse lo que ha conseguido, y descansar después de este reto, "hasta que llegué a casa y tuve al lado a mi marido no pude pegar ojo, me pasé los días y las noches en una nube, no podía descansar".