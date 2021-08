07/08/2021 14:28 mas que palabras Entrevista Goyo Jimenez: "Me gusta acariciar la inteligencia del espectador" El comediante Goyo Jiménez estará en Bilbao, en el teatro campos desde el 20 hasta el 29 de agosto. Sus monólogos, a menudo descarados y siempre sin red, inciden a menudo en ese universo "americano" que todos hemos vivido en las pantallas de cine. Escuchar la página Escuchar la página

Yo tengo un sueño y es que anoche cené fuerte y luego, claro, estuve dando vueltas en la cama por culpa de la pesadez de estómago y del reflujo porque, además, no tenía la almohada adecuada y… Pero esto ahora no viene a cuento y, además, me voy del tema.

Yo tengo un sueño y es que, algún día, nuestras vidas sean igual de emocionantes, glamurosas y profundas que las de los americanos, y que, mientras ese día llega, podamos seguir partiéndonos la caja juntos en teatros, auditorios y salas polivalentes, adecuadamente equipadas, a costa de reírnos de nuestras diferencias y similitudes.

Yo tengo un sueño y es que, pese a a haberos hecho reír ya hasta la extenuación con Aiguantulivinamérica 1 y Aiguantulivinamérica 2, pueda ahora destrozar vuestros órganos internos por culpa de las carcajadas que os provoque con Aiguantulivinamérica 3, y seguir, además, acumulando cantidades indecentes de dinero como recompensa.

Yo tengo un sueño y es que, pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, sigamos riendo juntos, hasta alcanzar el éxtasis, con el final de esta trilogía americana. Con todos vosotros… Aiguantulivinamérica 3.

He aquí el manifiesto publicado por el comediante Goyo Jiménez que estará en Bilbao, en el teatro campos desde el 20 hasta el 29 de agosto. Sus monólogos, a menudo descarados y siempre sin red, inciden a menudo en ese universo que todos hemos vivido en las pantallas de cine desde la más tierna infancia. Goyo Jimenez recicla esos momentos y los convierte en monólogos inolvidables