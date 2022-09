mas que palabras Más que palabras Josebe Iturrioz: "Somos disidentes, no encajamos en el binomio mujer-hombre" Publicado: 24/09/2022 13:01 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2022 13:01 (UTC+2) La activista ordiziarra explica qué es el transfeminismo en el que milita y en qué consiste el proceso de transición Escuchar la página Escuchar la página

Josebe Iturrioz no comparte la definición de lo que es ser mujer y ser hombre. Piensa que ambos conceptos son construcciones culturales y que ni siquiera la biología sirve para explicar lo que es sentirse una ú otro. En este sentido, la activista transfeminista y profesora de filosofía considera que el binarismo es una construcción del heteropatriarcado. Ella misma se define como no mujer, no hombre y piensa que quienes son como ella, para la sociedad son disidentes y están en un no-lugar porque no encajan en el binomio hombre-mujer. También reflexiona sobre las complejas relaciones del colectivo trans con el feminismo tradicional. Almudena Cacho y Arantxa Urretabizkaia charlan con Iturrioz de éstas y otras cuestiones en A tres bandas.