Borja Cobeaga: "Sacarme el carnet de conducir me costó muchísimo"

MARISA OZALLA | EITB MEDIA Publicado: 06/11/2022 14:27 (UTC+1) Última actualización: 06/11/2022 14:27 (UTC+1) El cineasta vasco estrena "No me gusta conducir" en TNT, una serie basada en su experiencia personal

Borja Cobeaga no le gusta conducir.

El director y guionista Borja Cobeaga (Vaya Semanita, No Controles, Ocho apellidos vascos) se sacó el carnet de conducir ya madurito, pasados los 40. La experiencia le marcó tanto que ha inspirado su primera serie completa como director: "No me gusta conducir", cuyo protagonista, un profesor universitario, recibirá una cura de humildad en la autoescuela, donde se dará cuenta que cualquier iletrado le puede pasar por la escuadra. La serie, comedia marca de la casa, explora las relaciones familiares del aspirante a conductor y nos presenta a unos personajes que prometen hacer las delicias del público. "No me gusta conducir" está protagonizada por Juan Diego Botto. Completan el reparto: Leonor Watling, Lucía Caraballo, David Lorente y Carlos Areces. Consta de seis episodios para TNT.