Nuevo libro de investigación "La escultura 'Mikeldi' es una pieza única con parientes lejanos" Roberto Moso Publicado: 13/11/2022 13:29 (UTC+1) Última actualización: 13/11/2022 13:40 (UTC+1) Un grupo de investigadores vascos ha publicado "Luminoso Idolo oscuro" (Miqueldi, historia y significado) firmado por Luis Valdés, Isabel Arenal, Martín Almagro-Gorbea y Arturo Aldecoa Ruiz.

Para los vascos en general, el nombre de Mikeldi es muy familiar. Es fácil encontrarlo usado en una calle, un bar, un comercio, un club deportivo, un centro de estudios, o un premio de cine entre otros. Per la realidad es que es escaso el número de ciudadanos que conoce que bajo ese nombre se encuentra semioculta la larga historia de una escultura que comenzó entre los siglos IV-III a. C. y ha llegado hasta hoy. Para arrojar luz sobre el particular, un grupo de investigadores vascos ha publicado "Luminoso Idolo oscuro" (Miqueldi, historia y significado) firmado por Luis Valdés, Isabel Arenal, Martín Almagro-Gorbea, Arturo Aldecoa Ruiz.

Si nos atenemos a la definición de Wikipedia: El ídolo de Mikeldi es una escultura zoomorfa de piedra arenisca hallada en Durango, que representa a un cerdo o a un toro que incorpora entre su patas un disco.¿ Su datación es incierta (algunas teorías apuntan a la Segunda Edad del Hierro entre los siglos IV y II a. C.) Toma el nombre de la ermita junto a la cual fue hallado, San Vicente de Miqueldi. Pero esta definición no es del todo correcta. Estamos con Luis Valdes e Isabel Arenal, dos de los investigadores que han trabajado en el libro. Con ellos tratamos de responder a las múltiples preguntas que suscita este enigmático ídolo:

¿Como definiriais vosotros al ídolo conocido como Mikeldi?

¿Existe algun pariente conocido?

¿Como podemos interpretar esta figura?

¿Que es lo importante el disco o el jabalí? ¿por qué?

Se dijo que tuvo inscrpciones ¿Que se sabe sobre esto?

¿Que creeis que representa la escultura?

¿Como se llega a interpretar una escultura como esta?

¿Como ayudan otros objetos y para qué servían?

Se cree que tuvo finalidad funeraria. ¿Es así?¿