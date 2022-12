mas que palabras Despedida Eduardo Angulo: La última intervención en Más Que Palabras Publicado: 31/12/2022 13:31 (UTC+1) Última actualización: 31/12/2022 13:31 (UTC+1) Tras 13 años consecutivos sin faltar a su cita, hoy ha sido el último programa en el que colabora con nosotros Eduardo Angulo, doctor en Biologia por la Euskal Herriko Unibertsitatea. Un momento para el recuerdo, la emoción y el reconocimiento por su magnífica labor divulgativa. Escuchar la página Escuchar la página

La biología y Darwin están íntimamente relacionadas. En este último día del año queremos hablar de la esposa de Darwin, en un espacio de justicia que no quiere ser solo poética. Hace unos años se publicó un artículo sobre Emma Darwin que se subtitulada con la conocida frase "Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer". Por aquí, Eduardo, querías empezar el programa de hoy.

Es el habitual segundo plano, la invisibilización de la pareja de los famosos. Es ignorar la importancia de la participación y del desarrollo histórico de las sociedades haciendo desaparecer el 50% de quienes las forman. As de las mujeres directamente sinciadas en el relato de los avances científicos o literarios, se ha infravalorado el papel que tenían las mujeres en las sociedad dentro de la historia, ese 50% de la población que sostenía a ese otro porcentaje y darle valor a que ese segundo plano no es tal. Sin ellas esos señores no podrían haber hecho lo que hicieron o pensar lo que pensaron. Mujeres detrás de grande científicos , hoy, en el último programa con nosotros de Eduardo Angulo