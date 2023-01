mas que palabras Más que palabras "El mundo digital es masculino; prima el enriquecimiento rápido y eso atrae a los hombres" Publicado: 21/01/2023 14:27 (UTC+1) Última actualización: 21/01/2023 18:41 (UTC+1) La catedrática de Economía Aplicada Cecilia Castaño reflexiona sobre la brecha digital que separa a mujeres y hombres Escuchar la página Escuchar la página

Cuando Apple inauguró su nueva sede central en 2017, instaló en ella varias cafeterías y gimnasios para sus empleados. Pero no habilitó ninguna guardería. Con este ejemplo tan gráfico, Cecilia Castaño, que es también experta en tecnologías de la información y su efecto sobre el empleo de las mujeres, reflexiona sobre el acceso de éstas a la Sociedad de la Información, lastrado por unas empresas que, aunque de nueva creación, reproducen viejos estereotipos masculinos.

"Tenemos que recordar de dónde vienen estas empresas -afirma-: de las industrias militar y espacial". Para acabar con esta inercia, la catedrática de Economía Aplicada y doctora en Ciencias Políticas propone una estrategia a largo plazo para lo cual "hay que concebir las políticas no como hitos sino como procesos".

La especialista ha tenido la oportunidad de saludar y dar la enhorabuena a la ganadora de la primera edición de los premios que llevan su nombre, los "Cecilia Castaño", que otorga el grupo de investigación de género y TIC (GENTIC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La premiada ha sido una investigadora vasca: Izaskun Zuazu, doctora en Economía por la EHU/UPV e investigadora postdoctoral del Institute for Socio-Economics de la Universidad de Duisburg-Essen (Alemania), desde donde atiende a Más que Palabras.

El jurado la ha premiado por su artículo "Graduates' Opium? Cultural Values, Religiosity and Gender Segregation by Field of Study" (2020) que formó parte de su tesis doctoral.