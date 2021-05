03/05/2021 19:26 Pompas de Papel Literatura El profesor Pablo Gutiérrez y las enseñanzas de Cyrano de Bergerac K.M.|RadioEuskadi Charlamos con el escritor y profesor andaluz Pablo Gutiérrez sobre su novela "El síndrome de Bergerac" con la que ha ganado el Premio Edebé de Literatura Juvenil. Escuchar la página Escuchar la página

El escritor y profesor andaluz Pablo Gutiérrez (Huelva, 1978) acaba de publicar en la editorial Edebé la novela El síndrome de Bergerac. Con este libro ha ganado el prestigioso Premio Edebé de Literatura Juvenil. Gutiérrez se licenció en periodismo en Sevilla, a lo que se dedicó durante algún tiempo. Actualmente trabaja como profesor de literatura de enseñanza secundaria y bachillerato en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Al poco de publicar su primera novela, Rosas, restos de alas, la revista Granta le seleccionó como uno de los mejores narradores jóvenes en castellano. Luego apareció Nada es crucial, con la que ganó el Premio Ojo Crítico de RNE y otras novelas interesantes como Democracia, Los libros repentinos y Cabezas cortadas. La novela El síndrome de Bergerac nace de la experiencia del autor como profesor y de lo que sucedió cuando montó con sus alumnos adolescentes la célebre obra de teatro Cyrano de Bergerac. “Yo era una chica tan común como cualquier otra. Iba a clase, discutía con mis padres, amaba incondicionalmente a mis amigos y, de vez en cuando, me enamoraba de quien no debía, como le pasa a todo el mundo. No había nada novelesco en mí, nada heroico que mereciera un puñado de páginas, y por eso esta historia no tratará de mis padres ni de mis colegas ni de mis enamorados; no tratará sobre la rutina de una estudiante de Bachillerato que se aburre en el instituto... Esta historia tendrá una sola protagonista y esa protagonista será una nariz. Una nariz célebre, desproporcionada. La nariz de un héroe nacido en Bergerac y de nombre Cyrano”. Así se expresa la joven protagonista de la novela. Con su autor hemos hablado.