Pompas de Papel BIBLIOGRAFÍA & DISCOGRAFÍA POMPAS DE PAPEL 2025/02/01:Bibliografía y Discografía Publicado: 01/02/2025 16:00 (UTC+1) Última actualización: 01/02/2025 16:00 (UTC+1) En POMPAS DE PAPEL nos gusta leer porque nos gusta la literatura, y nos gusta la música. Esta es la selección de este programa.

Libros:

Unai Garate: "Ni por todo el salitre del Cantábrico". Ed.Aliar

Fernando Mikelarena: "Líneas de frontera". Ed. Lamiñarra.

Alfredo Bryce Echenique: "Permiso para retirarme. Antimemorias III". Ed. Anagrama.

Izaskun Gracia Quintana: "Basokoa". Ed.Alberdania.

MªEngracia Muñoz Santos/Fernando Lillo: "Gladiadores. Valor ante la muerte". Ed.Desperta Ferro.

Nestor Marques: "Gladiadores: Espectáculo y ocio en la Antigua Roma". Ed. Espasa Calpe.

Javier Sádaba: "Al final del viaje". Ed.Almuzara.

Ilya Kaminsky: "Odesan dantzan" (trad.euskara: Eli Tolaretxipii). Ed.Balea Zuria.

Canciones:

Inés Errandonea: "Iuju".

Deolinda: "Fado Toninho".

Nick Cave & The Bad Seeds: "As the waters cover the sea".

Ólöf Arnalds: "Vinur Minn".

PILT: "Garai honetan".

Bertso: Miren Artetxe.

