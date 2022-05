Vivir para ver Sisters and the city Las hermanas Gómez y su ciudad, Donostia EITB Media Publicado: 20/05/2022 00:05 (UTC+2) Última actualización: 20/05/2022 00:05 (UTC+2) Idoia y Susana Gómez son las hermanas creadoras y responsables de la plataforma 'Sisters and the city' para compartir los planes que merecen la pena en Donostia y otras localidades de Euskal Herria Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Las 'sisters' Gómez visitan el estudio de Vivir para Ver 55:07 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Sisters and the City es el proyecto de nuestras dos invitadas, las hermanas Idoia y Susana Gómez que partes de la premisa de que 'Donostia is always a Good idea'. Conocemos cómo arrancó esta aventura que con el paso del tiempo se ha convertido en su modo de vida. Según ellas: Todo el mundo necesita un poquito de Donosti en su vida y por eso debemos visitar sus redes sociales y descargar su aplicación.

Una manera de no perdernos nada y disfrutar de las pequeñas grandes cosas de la vida. Nos facilitan planes y lugares para ser feliz valorando el trabajo bien hecho de personas que apuestan por dar vida a las ciudades.

En la app 'Sisters and the city' encontramos chivatazos con todas las novedades de la city, excursiones, planes para el fin de semana, flechazos de productos y experiencias top, direcciones secretas en el País Vasco, Navarra e Iparralde, restaurantes, tiendas y comercios especiales, además de la sister agenda con una selección de los eventos más molones.