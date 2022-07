Vivir para ver Atletismo Yolanda Reyes, atleta Publicado: 29/07/2022 00:05 (UTC+2) Última actualización: 29/07/2022 00:05 (UTC+2) La atleta salmantina Yolanda Reyes nos contagia su pasión por el atletismo. Tan activa como siempre, destaca la importancia de la actividad física para la salud Escuchar la página Escuchar la página

Yolanda Reyes repasa su amor por el deporte en general y el atletismo en particular desde sus primeras carreras en Alba de Tormes. Conocemos cómo se inició y vivió sus años de juventud en el deporte de élite. Yolanda nos confiesa que aún no ha podido sanar la herida que le dejó la espina de no poder participar en unos Juegos Olímpicos, pero que disfruta como nadie de las competiciones deportivas.

Ella no pasa un día sin entrenar, sin ejercitarse, pero en la actualidad su responsabilidad es entrenar y preparar a otros deportistas. Meticulosa, cabezota y apasionada del deporte nos acompaña con su conversación y su especial selección musical en la última noche de Vivir para ver en este curso 2022-23