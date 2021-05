16/05/2021 13:18 clases magistrales FILOSOFÍA Hannah Arendt y "la banalidad del mal" AG La profesora Yolanda Barrios nos acerca a esta pensadora que no quiso encasillarse, y que promovió la necesidad de comprender. Conocida es además su expresión "la banalidad del mal". Escuchar la página Escuchar la página

Hannah Arendt 19:07 min

En esta ocasión nos hemos aproximado a una mujer filósofa que hasta ahora no ha estado incluida en el currículo escolar: Hannah Arendt. La profesora de filosofía del IES Miguel de Unamumano, Yolanda Barrios, nos ha acercado a esta filósofa que huía de las etiquetas, que no quería encasillarse. Por eso mismo no le gustaba que le llamaran filósofa.

Con Hannah Arendt hemos aprendido la importancia de incorporar las aportaciones, pensamientos de las mujeres, de alguna forma para completar la historia.

La vida de esta mujer estuvo marcada por tres viajes, que en realidad, son tres vidas con tres huidas. Berlín, París y Nueva York.

En cuanto a sus ideas destacadas, promoció la necesidad de comprneder, alertó de los riesgos de no pensar y acuñó el término, malentendido en la época, “la banalidad del mal”. Sobre esto escribió en uno de sus libros, refiriéndose a Adolf Eichman (juzgado en Israel por genocidio contra los judíos es la Segunda Guerra Mundial): “Lo más grave, en el caso de Eichmann, era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales.”