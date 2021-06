26/06/2021 11:39 déjate llevar Página Cultural Belar Sound, Kultura Bizia, Araba Plazetan y mucho más K.A Concierto de la banda Voodoo Charms en el marco del Belar Sound en Oihaneder Euskararen etxea, Nogen y Sua en el Iradier y mucho más a lo largo del territorio alavés. Escuchar la página Escuchar la página

Hoy en la sala baratza de Gasteiz, a las siete de la tarde, actuación musical o concierto performativo a las siete de de la tarde con el espectáculo LOA, LOA, LAGUNA

La polaca show estará hoy a las siete y media de la tarde en el centro cívico de Nanclares de la oca. Celebramos el día del orgullo LGTBIQPLUS de la mano del departamento de igualdad.Hoy a las siete de la tarde, en OIHANEDER EUSKARAREN ETXEA, en los jardines de FALERINA concierto de la banda VOODOO CHARMS.En la explanada de la piscina municipal de Zambrana de la mano del programa vital por Álava hoy actuará en directo el grupo LA CRISIS a las siete y media de la tarde. En la plaza del ayuntamiento de LAPUEBLA a las siete de la tarde, LAIA ESKOLA ha programado a MERI, MARI ETA LARI para público mayor de 3 años. En ARAIA, en Asparrena, hoy KOLPEZ KOLPE TXALAPARTA CON araia y txalamako. En el Barrio de JUDIMENDI, celebran las fiestas y hoy a las diez y media concurso de canicas, a las once carrera en el parque, a las 12 TANGO deportivo, a las 12 y media poteo ambientado, a la una y media zumba popular, a las dos y media GAZTE BAZKARIA, a las cuatro y media concurso de aviones de papel, a las cinco y media apertura de la terraza popular. A las seis de la tarde la cita será en el centro cívico de Judimendi con la cuentacuentos, ANE GUEBARA "Liburuak apalan, ipuinak kalean" . Y a partir de las seis y hasta las diez y media conciertos en la TERRAZA POPULAR entre otros grupos actuará DUPLA a las nueve y cuarto. En Araia, a las siete de la tarde en ITURBERO CONCIERTO de la banda joven de Legazpia. En la plaza San Juan de Agurain, a las siete de la tarde concierto de la banda de música de Agurain. En la sala URBAN ROCK CONCEPT de Gasteiz, concierto de EVIL IMPULSE y LINED, primer pase a las cinco y media de la tarde, y la segunda sesión a las ocho y media de la tarde. El centro cultural andaluz, celebra EL ROCIÓ hoy y mañana domingo El centro cultural Andaluz Séneca en Lakua será escenario del ROCÍo. Hoy sabado a las ocho bendición de la nueva capilla de la virgen del rocío canto de la salve rociera y ofrenda floral familiar.

Dentro del programa KULTURA BIZIA, hoy en IRADIER ARENA, concierto de las bandas NOGEN y SUA a las seis y media de la tarde. En el quisco municipal de Oyón hoy sábado a las ocho de la tarde el programa vital por Álava ha programado el concierto de la banda EL CALLEJÓN DE CACHÁN. La plaza Santa María de ELVILLAR acoge hoy a los REZICLANTES, a las siete de la tarde un espectáculo musical muy interesante. LA VUELTA AL MUNDO EN BICICLETA así se titula la charla que ofrecerá ÁLVARO TEIXEIRA en el club de jubilados y jubiladas de Okondo, hoy sábado a las seis de la tarde. En las noches del Buesa hoy a las ocho de la tarde en portal de Zurbano PANTOMIMA FULL. Creadores de videos de un minuto, con un éxito que ni ellos se lo esperaban, o al menos así los promocionan. Dos chavales odiando todo lo que les rodea y haciendo sketches sobre ello. En la sala Helldorado de GASTEIZ, a la una y media, y a las seis de la tarde, concierto con EH MERTXE y RED IRON SQUAD, Hoy 26 de Junio, Elburgo celebra el día del municipio. Ha programado para hoy a las seis de la tarde, en la PILORITA se juntarán para iniciar un pasacalles hasta el Polideportivo Landederra. A las seis y media inauguración del mural LANDEDERRA,a las siete de la tarde, inauguración de la exposición de los trabajos realizados en los talleres de cerámica, y dibujo y pintura. A las ocho en el frontón exterior del polideportivo landederra concierto promocionado por la fundación vital, con el grupo ANARTIC ROCK BAND. En Amurrio hoy, actuación fin de curso de de la escuela municipal de DANZA, bajo la dirección artística de Jon Ugarriza la cita será hoy sábado a las siete de la tarde en Kafe Antzokia. Mendiko Lagunak de Amurrio, ha orgainzado para hoy una salida de Opakua a Baio visitando, el entre otros enclaves el parque megalítico de Legaire. En el marco del programa ARABA PLAZETAN, hoy en la plaza Fray Pedro de urbina de Berantevilla a las ocho de la tarde, de la mano de la compañía MAITE GUEVARA llega el espectáculo QUÉ BUEN DÍA. En Laudio, en la plaza ALBERTO ACERO actuación de HUTSUN y ORTZI con el espectáculo URBASA, y en LABASTIDA a las ocho y media en la plaza LA PAZ de la mano de Errimak bi Oinetan, escenificarán HAATIK DANTZA. Hoy sábado 26 en Murgia EGUNPASA Y TRIBIAL, al igual que el pasado año, celebran ZUIA EUSKARAZ EGUNA, la cita es a las 10 de la mañana en la plaza de Murgia. Y recorrerán Zarate, Yugo, Domaikia, Aperregi y finalizarán en Bitoriano. En Amurrio, TANTAK CULTURA A PIE DE CALLE ha programado para el domingo día 27 a las doce y mediodía un concierto FOLK con WHISTLES AND CO y CLOVERWIND en el parque Juan Urrutia.

domingo 27 junio

El domingo tenemos cita con el teatro en el centro cívico de Salburua a las siete de la tarde. Teatro de humor absurdo con Zurrunka Teatro De Andrés Bezares y Eñaut Gorbea con CONTROL ALT SUPRIMIR. "Acoples y desacoples" con mananas fruit company de Jasón Guerra. Y el teatro infantil para adultos con KOLEKTIVO MONSTRENKO de Andrés Bezare.

El domingo a las doce del mediodía, LAS NOCHES BUENSA presenta a PICA PICA, un grupo infantil que está de celebración. Durante su gira de 2021 celebrarán con todas las familias su décimo aniversario, y presenta espectáculo con temas nuevos y también sus grandes éxitos aclamados por todos los niños y niñas.

JUDIMENDI celebra sus fiestas y hoy domingo a las once de la mañana comenzará la feria de artesanía en la plaza Sefarad. A las once será también la hora en la que HALA BEDI comience su emisión en directo desde JUDIMENDI. Desde las tres y media de la tarde hasta las siete y media han organizado un festival de RAP. A las seis BINGO, y MURAL PARTICIPATIVO, y para concluir a las siete y media DANTZA PLAZAN.

Recordad que hasta el 11 de julio en la plaza de los celedones de oro de Vitoria Gasteiz, estará abierta la Feria del Libro Antiguo Viejo y de de segunda mano. Se recupera la vigésimo sexta edición que se tuvo que suspender el año pasado y se presenta una feria de transición que pasa de la docena de puestos habituales a los 8 puestos. En los que se mantendrán todas las medidas de seguridad vigentes. Disminuye la cantidad pero no la calidad.

El domingo el centro cultural andaluz séneca en Lakua continúa su celebración de la fiesta del rocío, y a las once de la mañana celebrará una Misa rociera, después a las doce y media actuará el grupo de baile Raíces del Sur y a las seis de la tarde pondrán fin a la fiesta rociera.

En Amurrio, TANTAK CULTURA A PIE DE CALLE ha programado para el domingo día 27 un concierto con WHISTLES AND CO y CLOVERWIND. El concierto será en el Parque y las condiciones meteorológicas no lo permiten se trasladará a la plaza San Antón.

En Oyón hoy LAIA ESKOLA organiza en el frontón de las piscinas a las siete de la tarde PIZTU. TEATRO CON EL ESPECTÁCULO EMAKUMEON ENERGIA TEATRO

En Laudio el domingo de 10 de la mañana a dos de la tarde, HIBERNANDO, realizará un mural por el día 28 de junio día del orgullo LGTBIPLUS. Será un trabajo colaborativo.

El domingo en Ayala concretamente en la Ermita de Etxaurren se llevará a cabo la presentación del libro sobre las mujeres de Ayala, a las 10 de la mañana realizarán una marcha de montaña a la ermita habrá tres salidas para que no se junte mucha gente, y a las doce del mediodía se realizará la presentación con la participación de trikitilaris, txistularis, aurresku, bertsolaris…

El domingo, día 27 de junio KANCANEO TEATROA llega al centro sociocultural de Maeztu a las cinco y media de la tarde de la mano de LAIA ESKOLA. MÁS DEDOS IMPRO será el espectáculo para el domingo. En Laudio, La coral Andere y el grupo de baile AKELARRE actuarán el domingo, a las siete de la tarde en la plaza San Juan, y si lloviera se trasladaría a la plaza ALDAI. Por último, programa de LA VITAL por Álava, hoy domingo, a partir de la una de la tarde, habrá bailables en la plaza de Araia y el teatro de la Familia Toronbole pondrá término al fin de semana con su actuación por las calles de Audikana a partir de las seis de la tarde.