28/11/2021 14:21 tres canciones y una vida Tres canciones y una vida Stuart MacDonald, una vida en imágenes al compás de la música I. Irigoyen El fotógrafo escocés afincado en Vitoria-Gasteiz, Stuart MacDonald, ha conseguido unir sus dos grandes pasiones, la fotografía y la música, y convertirlas en su profesión.

Stuart MacDonald ha sido fotógrafo oficial de festivales tan importantes como el Azkena Rock, el BBk live, Ebrovisión o el kobetasonic entre otros muchos. Ahora lo es, también entre otros, de la Sala Hell Dorado, la Jimmy Jazz y Kultura bizia. A esto hay que añadir que es profesor de inglés y revisando su curriculum, se podría decir que casi cualquier cosa que se proponga. Con él hemos charlado de su vida en "Tres canciones y una vida". Nos ha contado cómo y dónde se enamoró de la fotografía y cómo la unió a otra de sus pasiones, la música, para terminar dedicándose profesionalmente a hacer lo que más le gusta en el mundo. Este fotógrafo musical tiene guardadas más de un millon de fotos y puede llegar a ver al mes una docena de conciertos. No sabe dónde estará dentro de diez años, pero sí sabe que acompañado de su cámara.

Hemos hecho un repaso por su vida con las tres canciones que ha elegido para ese paseo vital:

R.E.M "It's the end of the world as we know it"

Tom Petty - "Learning to fly"

Foo Fighters - "The Pretender"