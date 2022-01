09/01/2022 13:11 tres canciones y una vida TRES CANCIONES Y UNA VIDA Isabel Mellén, una mujer del Renacimiento y con nombre de Reina Conocemos a la filósofa, historiadora del arte y una de las fundadoras de Álava Medieval. Una entrevista para descubrir a una mujer tranquila, perseverante, observadora y reflexiva. Escuchar la página Escuchar la página

Nuestra invitada en Tres canciones y una vida se ha propuesto la ardua tarea de revisar papeles y documentos y poner en valor el amplio patrimonio histórico, cultural y artístico de nuestro territorio, concretamente del románico. Pero también tiene inquietudes en el mundo de la filosofía. Además, recientemente ha publicado Tierra de Damas, un interesante trabajo sobre aquellas mujeres que construyeron el románico en el País Vasco.

Conocemos a la filósofa, historiadora del arte y una de las fundadoras de Álava Medieval Isabel Mellén. Una entrevista para descubrir a una mujer tranquila, perseverante, observadora y reflexiva.

Durante la charla suenan:

- Bon Jovi - Living on a prayer

- Nirvana - Smeels like teen spirit

- Monty Phyton - Always look on the bright side of life