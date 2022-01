15/01/2022 13:32 vivir para contarlas VIVIR PARA CONTARLAS Dolly Parton y el abrigo de colores de la Reina del Country EB Edurne Baz repasa la vida y trayectoria de la cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa, empresaria e icono pop estadounidense. Escuchar la página Escuchar la página

Repasamos la apasionante vida y el inabarcable trabajo de Dolly Parton, también conocida como la Reina del Country o la Mariposa de Hierro.

Autora de exitosos y memorables temas como 'Jolene', 'I Will Always Love You', 'Coat of Many Colors' o '9 to 5', la polifacética artista ha vendido más de 100 millones de copias de sus álbumes, y su fortuna se estima en más de 350 millones de dólares.

Ella, que jamás ha olvidado sus humildes orígenes, está devolviendo (con creces) a la sociedad lo que considera que, en agradecimiento por su suerte, le debe.

Y es que, asegura, "a quien mucho le es dado, mucho se le demandará".

Hoy, en 'Vivir para contarlas', abrimos las puertas Dollywood.