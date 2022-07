déjate llevar

Live Aid: el concierto de rock más grande de la historia. (Capítulo 2: Filadelfia)

09/07/2022

Nos sumergimos con Javi Garai en el concierto americano del Live Aid. Para él además, Quincy Jones, Michael Jackson y Lionil Richie compusieron el clásico "We are the world". Recordamos el concierto y comentamos algunas anécdotas.

