Idoia Sojo, de Okondo (Araba) presenta su nuevo libro "Niko" editado en euskera y castellano K.A Publicado: 11/12/2022 14:19 (UTC+1) Última actualización: 11/12/2022 14:19 (UTC+1) La okondoarra Idoia Sojo nos ha presentado "Niko", su nuevo cuento en cual la creadora lo ha escrito e ilustrado.

En la Feria de Durango son muchas las novedades que se presentan, pero no todas están presentes, hay algunas, que cuentan con editoriales que no acuden a Durango. No obstante, en el programa "Déjate Llevar" de Radio Vitoria hemos entrevistado a Idoia, ya que también le hubiera gustado estar allí firmando.

Hemos abierto durante estas jornadas una ventana en el magazine del fin de semana de Radio Vitoria y Kaitin Allende Zaldunbide ha entrevistado a la escritora e ilustradora en su localidad, Okondo (cuadrilla de Ayala).

"Niko" nos hará volar, nos invitará a soñar tanto a los más peques como adultos, es un llamamiento que la propia escritora ha hecho en la entrevista. Todas las personas llevan un artista en su interior y la magia se cumple cuando dejamos que nuestra mente vuele y cree sea cual sea la disciplina y la edad.