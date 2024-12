estrenos

HERZ. PAULA VALLUERCA

Nos vamos de estreno con Paula Valluerca y su HERZ

Publicado: 05/12/2024 15:33 (UTC+1) Última actualización: 05/12/2024 15:33 (UTC+1)

Paula Valluerca: "En mis creaciones los obstáculos son puntos fuertes. Lo que me interesa es utilizar lo que me hace ridícula para que me quieran"

Paula Valluerca: "En mis creaciones los obstáculos son puntos fuertes" 17:13 min