Actualidad Alavés Abde: 'Mi sueño sería ascender con el Alavés y si es con mis goles mucho mejor' EITB MEDIA Publicado: 11/01/2023 15:09 (UTC+1) Última actualización: 11/01/2023 15:11 (UTC+1) Entrevistado en Radio Vitoria, el jugador del Alavés, Abderrahmane Rebbach, más conocido como Abde, se sincera y expresa sus emociones. Nos habla de la soledad de un niño argelino que llegó solo con 12 años y nos revela su sueño: ascender a primera con sus goles. Escuchar la página Escuchar la página

Abderrahmane Rebbach nació en Blida, Argelia, hace 24 años. Llegó a Vitoria-Gasteiz con 12 y ha jugado en el Iru-Bat, Ariznabarra, Aurrera, San Ignacio y Alavés B, donde la temporada pasada metió 16 goles en 36 partidos.

Asegura que los inicios no fueron fáciles porque se sentía un poco solo. Vivía con su tío, aunque no se veían mucho porque no coincidían en horarios. Reconoce que su familia todavía no le ha visto jugar en Mendizorrotza. 'Mis padres y mis hermanos no pueden venir por un tema de visado', explica.

Abde está muy contento de poder ayudar al equipo y formula su sueño: ascender a primera con sus goles.