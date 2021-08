31/08/2021 13:00 Radio Vitoria Gaur Actualidad ENTREVISTA Garbiñe Aranburu: "La lucha que están llevando a cabo las y los trabajadores de Tubacex está siendo ejemplar” La secretaria general del sindicato LAB ha destacado que Tubacex es la muestra real de las pretensiones que tiene la patronal: implantar medidas estructurales aprovechando una situación coyuntural Escuchar la página Escuchar la página

La nulidad de los despidos de Tubacex no hubiera sido posible, sin la determinación de los trabajadores y trabajadoras de defender sus puestos de trabajo en Aiaraldea. Así de rotunda se ha mostrado la secretaria general de LAB Garbiñe Aranburu en Radio Vitoria. Una lucha que considera "ejemplar" y que a su vez, dice, ha mostrado la intención real que tiene la patronal: aprovechar la crisis para recortar salarios y puestos de trabajo.

Sobre las previsiones del nuevo curso, Aranburu asegura que hay que retomar la senda de la ofensiva y salir a la calle. Volverá la huelga general aunque todavía no hay fecha. Eso sí, habría que reivindicar, según la secretaria general de LAB, cambios sociales y mayor soberanía, porque según Aranburu, tanto el Salario Mínimo Interprofesional como la futura Ley de Interinos, son cuestiones que deberían tener el reflejo de la realidad del País Vasco y no la estatal. En cuanto a los ERTES, son un colchón para el empleo pero no la solución, dice, porque entre otros, no se exige a las empresas garantizar esos puestos de empleo. Por ello, pide nuevas políticas de empleo y apostar por un empleo de calidad.