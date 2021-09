01/09/2021 14:01 Radio Vitoria Gaur Actualidad ENTREVISTA Eduardo Ibernia: "No entendemos que siga habiendo despidos forzosos encima de la mesa" El presidente del comité de empresa de Tubacex cree que el nuevo ERTE que les ha presentado la dirección puede ser una oportunidad para finalizar el conflicto laboral Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Eduardo Ibernia, presidente del comité de empresa de Tubacex 20:03 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El cuarto ERTE en un año y medio no es ningún chollo, dice el presidente del comité de empresa de Tubacex Eduardo Ibernia, porque supone tener que quedarse en casa hasta 49 jornadas de aquí a diciembre, pero entienden que es una medida temporal. Afirma que es lo que siempre han defendido, soluciones coyunturales y no traumáticas. Por eso negocian este ERTE pero siempre que los despidos forzosos que están sobre la mesa queden en papel mojado. Insisten en que podrían volver a producir tubos mañana mismo si se plantean medidas no traumáticas, incluso un nuevo periodo para solicitar más bajas voluntarias.

Desde el comité no entienden la cabezonería de la dirección que ha recurrido la readmisión de los trabajadores alegando que sin despidos tendrá que cerrar. El proceso judicial puede alargarse un año pero además hay un nuevo frente abierto: este mismo mes llevarán a juicio la negativa de la empresa de pagarles las vacaciones si siguen con la huelga. El viernes empresa y comité volverán a sentarse a negociar.