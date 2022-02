08/02/2022 14:20

Crónica en verso

Humor

Crónica en verso: 'Abuelos gimnastas en el parque'

EITB MEDIA

¡Joder, lo que cuesta estar sentado y dar pedales! Luego sudas y hueles a queso de Cabrales. Me va perdonar, y con lo que le digo no me mofo, pero yo le veo más bien tirando a fofo. ¡Obsérveme! Cómo pedaleo yo que parezco un esprinter. Mire usted, yo me conformo con controlar el esfínter...

Crónica en verso: 'Abuelos gimnastas en el parque' 2:07 min