24/05/2021 11:59 Tema del día Entrevista personal Xabier Añua, el hombre de la eterna sonrisa, en Radio Vitoria La asociación cultural Jazzargia le ha otorgado este año la Makila de Honor por su compromiso con la divulgación de Jazz y en pro del mismo, más allá de su actividad deportiva.

Es un hombre muy querido. Afable, divertido, cariñoso. Xabier Añua disfruta de la vida y contagia su entusiasmo a todas aquellas personas que tiene cerca. A pocos días de cumplir 86 años el próximo 29 de mayo, se recupera de un pequeño susto, una caída practicando una de sus pasiones, la bicicleta. Pero eso no le para, nada le para. Eso de que a cierta edad no se pueden hacer cosas, en su caso, no se cumple.

En sus años de trabajo ayudó como abogado a muchas personas. Hizo sus pinitos en política pero el baloncesto siempre ha sido una parte fundamental en su vida. Ha militado como jugador y entrenador en varios equipos. En la actualidad sus comentarios en twitter sobre el mundo de la canasta tienen pendientes a muchos seguidores. Miles de tuits y todo comenzó por prescripción médica, cosas de la vida, tras un infarto y para ejercitar la cabeza. Y vaya si la ha ejercitado. Pionero del jazz en nuestra ciudad, sus ratos de ocio sobre todo vespertinos los ocupa escuchando música y viendo series. Hace unos días supo que el programa Ondas de Jazz le va a otorgar en este 2021 su Makila de Honor. Un merecido reconocimiento a su trabajo en la divulgación de este género musical del que se alegran sus amistades, que son muchas, sus conocidos que son infinitos, su familia. La de sangre y la elegida, que en su caso, es amplia.

Hoy nos acompaña en Radio Vitoria Gaur con su optimismo habitual pero con una mirada de tristeza tras el fallecimiento de la que durante años ha sido su compañera de tertulia en esta emisora, Esperanza Molina.

Quien fuera durante más de dos décadas colaboradora de esta casa en varios de sus programas, falleció ayer en Vitoria-Gasteiz a los 89 años de edad. Escritora madrileña afincada en nuestra ciudad, doctora en antropología y licenciada en filosofía y letras, trabajó en la creación del Pozo del tío Raimundo, dirigió el INEM en Álava en los años 90, escribió varios libros y dedicó gran parte de su vida a la enseñanza. En 2009 recibió la medalla al trabajo en su categoría de oro y en la actualidad, aunque estaba jubilada, seguía colaborando en diferentes programas de la universidad para mayores. Tremendamente culta y adelantada a su tiempo, esta mujer amable y cercana poseía una voz especial y característica como pocas, que nos ha dejado cientos de recuerdos y momentos inolvidables. Quienes tuvimos la enorme suerte de compartir con ella espacio en las ondas la recordaremos siempre con cariño y admiración. Esperanza Molina, goian bego.