noticias Víctimas delitos menores Barnahus, la primera casa de la infancia de Euskadi en Vitoria-Gasteiz EITB MEDIA Publicado: 13/05/2022 11:51 (UTC+2) Última actualización: 13/05/2022 11:51 (UTC+2) Entrevistados en Radio Vitoria Gaur Magazine Irune Muguruza, directora de familia e infancia del Gobierno Vasco y Fernando Álvarez, coordinador del equipo psicosocial judicial, uno de los equipos que está formando parte en la constitución de esta casa de la infancia para menores víctimas de delitos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Barnahus, primera casa de la infancia en Vitoria-Gasteiz 23:20 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Esta mañana se ha presentado en Vitoria-Gasteiz la primera casa de la infancia en Euskadi, la primera Barnahus. En este proyecto trabajan de forma coordinada todos los sistemas, servicios y agentes implicados en un caso o una sospecha de abuso sexual infantil.

En Radio Vitoria Gaur Magazine hemos hablado con Irene Muguruza, directora de familia e infancia del Gobierno Vasco y Fernando Álvarez, coordinador del equipo psicosocial judicial, uno de los equipos que está formando parte en la constitución de esta casa de la infancia.

El objetivo de este proyecto, comenta Álvarez, es 'poner en el foco principal el propio menor'. Es por eso que el espacio de la casa es muy importante tanto para la recogida del testimonio como para una intervención posterior. Debe ser una casa amigable que aporte confianza al menor que va allí en una situación desagradable. Además, tiene que 'adaptarse y adecuarse a esos menores', declara.

Hasta ahora, cuando un niño o niña era víctima de abusos sexuales, tenía que pasar por todos los sistemas e ir relatando en cada uno de ellos su historia. De esta manera, se pretende que los sistemas implicados trabajen conjuntamente en un espacio único y amigable, adecuado para que sea agradable y evitar, así, que el menor esté relatando lo que ha sufrido continuamente.

Irune Muguruza reconoce que ese continúo relato puede 'generar sufrimiento y revictimizar a ese menor'. Por eso, se realizará una única entrevista con un equipo psicosocial forense. La directora de familia e infancia considera que así 'el relato no estará contaminado'.

El papel fundamental del equipo psicosocial judicial es la obtención del testimonio infantil y la emisión de informes asociados a ese testimonio.

Teniendo en cuenta lo ocurrido en otros países, un proyecto así visibiliza un mayor número de casos. Muguruza sostiene que no se trata de 'un aumento de casos, si no de una mayor sensibilización y coordinación para que afloren casos que no conocemos'. Y es que, teniendo en cuenta los datos de 2018 en Euskadi, hay muchos casos que no conocemos.

Muguruza espera que el proyecto esté en marcha para finales de este año.