noticias Azkena Rock Carlos González: ‘Más allá de la música y de la cultura, el Azkena es un síntoma de volver a revivir’ EITB MEDIA Publicado: 15/06/2022 12:03 (UTC+2) Última actualización: 15/06/2022 12:03 (UTC+2) Entrevistados en Radio Vitoria Gaur Magazine los periodistas Carlos González y Celia Villanueva y el gasteiztarra Roberto Gutiérrez recuerdan los mejores momentos de las anteriores ediciones del Azkena Rock Festival. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Carlos González 31:15 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Sex Pistols, New York Dolls, Ray Davis, Vintage Trouble, Pearl Jam, Alice Cooper… Son algunos de los artistas internacionales que han pisado el escenario del Azkena Rock en estos 20 años. El festival regresa a Vitoria-Gasteiz, al recinto de Mendizabala, con importantes figuras del rock and roll. Para los fieles seguidores, no es tan solo un festival, es un reencuentro con personas que ven una vez al año, es poder disfrutar de música en directo durante 3 días.

En Radio Vitoria Gaur Magazine hemos estado recordando momentazos de este festival con Carlos González, periodista y responsable de cultura del Diario de Noticias, Celia Villanueva, taxista y periodista y Roberto Gutiérrez Balmaseda, gasteiztarra. Los tres son amantes del rock and roll y han asistidos a todas las ediciones del festival.

El Azkena Rock calienta motores con el paseo de las estrellas y los conciertos gratuitos de la Virgen Blanca. Este fin de semana regresa un festival muy esperado y sin restricciones. Y hemos querido recordar sus comienzos y los mejores momentos en estos 20 años de historia. 'Más allá de la música y de la cultura el Azkena es un síntoma de normalidad, de volver a vivir', subraya González.

Carlos González recuerda la primera edición. En aquel momento, 2001, lo que ahora es la sala Jimmy Jazz abrió sus puertas con el nombre Azkena. Vitoria-Gasteiz había perdido todas sus salas de conciertos y Azkena surgió, junto a Hell Dorado, con la idea de revivir las salas de conciertos. Y así, se celebró en aquella sala, la primera edición del festival, en 2002. Se trató de una apuesta que superó las expectativas ya que la sala Azkena se llenó durante los 3 días que duró el festival. Después, pasó a celebrarse en Mendizabala, un espacio más grande y abierto.

Este año, 55 bandas, algunas veteranas y otras más jóvenes, se subirán al escenario de Mendizabala. Los tres entrevistados comentan que el azkena siempre ha sido un festival con una media de edad muy alta 'pero es que los grupos de rock and roll tienen una media de edad alta', matiza el periodista.

Tras dos años sin poder celebrarse, los amantes del rock volverán a disfrutar, sin restricciones, de una cita muy importante. Celia Villanueva, además, es una de las que compró la entrada para la edición del 2020 y aún la conserva.

Los tres recuerdan grandes momentos del festival, artistas internacionales que les han hecho vibrar e incluso la lluvia del primer día de la edición del 2004. Un momento que González califica como desastroso ya que encima, el camping se encontraba en el Monte de la Tortilla. Eso sí, los tres entrevistados coinciden en que 'el mejor momento es la gente'.