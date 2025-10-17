Sala de prensa Festival de Jazz de Donostia El concierto de Jamie Cullum en la playa de la Zurriola, este sábado, en ETB1 EITB Publicado: 17/10/2025 13:54 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2025 13:54 (UTC+2) El ciclo de conciertos del Festival de Jazz de San Sebastián se emite todos los sábados por la noche en Euskal Telebista. La serie completa, 14 directos, está disponible en PRIMERAN. Este año EITB se ha convertido en colaborador del Jazzaldia. Jamie Cullum Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Jamie Cullumek Zurriolan emandako kontzertua ikusgai, larunbatean, ETB1en

Este sábado, 18 de octubre, ETB1 (00:45) ofrecerá el memorable concierto que el pianista británico Jamie Cullum ofreció en la playa de la Zurriola, dentro del Festival de Jazz de San Sebastián el pasado mes de julio. Esta emisión se enmarca dentro del ciclo dedicado al Jazzaldia de Donostia que Euskal Telebista está ofreciendo los sábados por la noche. El ciclo incluye 14 conciertos que están ya disponibles en la plataforma PRIMERAN. Este año, además, EITB se ha convertido en colaborador del Festival que ha celebrado su 60 aniversario.

Junto con los conciertos de Jamie Cullum y de The War and Treaty en la playa de la Zurriola, también se ofrecerán actuaciones grabadas en otras localizaciones. En Chillida de Leku, por ejemplo, el concierto de Baskolombia, por una parte y el de Marco Mezquida con Iñaki Salvador. Se incluyen además las sesiones de PianoForte y Minyo Crusaders en el espacio Frigo y de Pete Roth Trío con Bill Bruford y Naissam Jalal con Landscapes of Eternity en el espacio FNAC.

Asimismo, completan el ciclo las siguientes sesiones ofrecidas en la plaza de la Trinidad: Steve Coleman & Five Elements y Kurt Elling & The Yellowjackets; Marc Ribot: Hurry Red Telephone y Dee Dee Bridgewater; Kismet: Dave Holland & Chris Potter Quartet; y Chicuelo con Marco Mezquida.