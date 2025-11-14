Sala de prensa La gran final del Cuatro y Medio entre Peio Etxeberria y Javi Zabala, este domingo, en EITB Publicado: 14/11/2025 10:48 (UTC+1) Última actualización: 14/11/2025 10:48 (UTC+1) Un amplio equipo humano trabajará desde el frontón Bizkaia para ofrecer con todo detalle esta importante cita deportiva en ETB1, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y eitb.eus. Final del cuatro y medio: P.Etxeberria VS Zabala Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La final del Campeonato del Cuatro y Medio que enfrentará este domingo, 16 de noviembre, en el frontón Bizkaia de Bilbao a Peio Etxeberria y Javi Zabala se podrá seguir en directo en ETB1, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y eitb.eus.

La retransmisión de ETB1 y eitb.eus comenzará a las 16:35 horas con el encuentro telonero Elordi-Rezusta / Laso-Iztueta. La velada será relatada por Xabier Euzkitze, Elena Azpeitia, Abel Barriola y Mikel Idoate y al término de la gran final, Jon Balenziaga se pondrá al frente del espacio "ETB Kantxa" para analizar la final y entrevistar a los dos protagonistas. Le acompañará la pelotari Olatz Arrizabalaga, además de Barriola e Idoate.

Por otra parte, en Euskadi Irratia, el programa "Hiru Erregeen Mahaia" incluirá la importante cita del domingo con la narración de Kepa Iribar, Oinatz Bengoetxea, Txetxu Urbieta y Haritz Gallastegi. En Radio Euskadi, Mikel Bilbao, Gontzal Mendibe e Imanol Agirre contarán todo lo que suceda en el frontón Bizkaia dentro del programa "Kirol Festa".