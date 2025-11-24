Sala de prensa GUAU "Zure ilunetan" de Xabin Fernandez, obra ganadora de Audiogile Berriak 2025, disponible ya en GUAU EITB Publicado: 24/11/2025 10:46 (UTC+1) Última actualización: 24/11/2025 10:53 (UTC+1) Itziar Atienza, Joseba Apaolaza, Anartz Zuazua y el propio Xabin Fernandez son algunos de los actores principales de obra premiada de Audiogile Berriak, iniciativa promovida por EITB y Tabakalera. Audiogile berriak Whatsapp

En mayo se dio a conocer el proyecto ganador de la iniciativa conjunta entre Tabakalera y EITB Audiogile Berriak, que tiene como objeto fomentar la ficción sonora en euskera. "Zure ilunetan" de Xabin Fernandez fue el guion ganador, que desde este lunes, y convertido en ficción sonora, se puede escuchar en GUAU, la plataforma de audio de EITB.

Además de presentar la nueva serie sonora, Edurne Ormazabal, directora general de Tabakalera, y Maite Goñi, directora de Radio y Audio de EITB Media, han anunciado la tercera edición de Audiogile Berriak. El objetivo de este proyecto es fomentar la ficción sonora en euskera, y tanto Maite como Edurne han destacado el resultado de la colaboración entre EITB y Tabakalera.

"Zure ilunetan" está dividida en cinco capítulos, ha sido producida por ULU Media para EITB Media y dirigida por Oier Arantzabal. Ha contado con la participación de actores muy conocidos como Itziar Atienza, Joseba Apaolaza, Anartz Zuazua y el propio autor Xabin Fernandez. Los actores han sido dirigidos por Anartz Zuazua; la imagen ha sido creada por Alain Urrutia, y el diseño de sonido ha corrido a cargo de Oier Arantzabal. "Zure ilunetan" pretende reflejar toda la tensión que genera quedar atrapado en un ascensor. Además de eso, el testimonio de unos seres misteriosos lo pondrá todo patas arriba.

A partir de hoy, asimismo, se abre el plazo para participar en la tercera edición de Audiogile Berriak. Como en las ediciones precedentes, de todos los trabajos que se presenten, se desarrollarán los tres mejores proyectos de audio-guión de ficción (en cuanto a viabilidad y calidad) hasta convertirlos en guiones.

Asimismo, los autores de los tres proyectos tendrán un espacio de trabajo de tres meses en el laboratorio audiovisual de Tabakalera. Además, recibirán una subvención de 2000 euros a cargo de Tabakalera para desarrollar sus proyectos, y realizarán dos estancias formativas y de desarrollo de guión acompañados por los profesionales Martín Etxeberria y Xabier Etxeberria ("Holobiontea"), Isabel Cadenas ("De eso no se habla", Premio Ondas 2025) y Oier Arantzabal (ULU Media). El plazo de presentación de proyectos estará abierto hasta el 12 de enero.

Una de estas tres obras será producida y difundida por EITB y el tribunal dará a conocer cuál ha sido las seleccionada a finales de mayo de 2026. EITB se compromete a realizar la producción con un presupuesto de 30.000 euros.