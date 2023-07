Sala de prensa Contenido destacado Temporada de verano en "A Bocados", a partir de este lunes EITB MEDIA Publicado: 07/07/2023 14:32 (UTC+2) Última actualización: 07/07/2023 14:32 (UTC+2) El programa que presentan Ander González y Gabriela Uriarte saca la cocina a la calle y, desde una espectacular terraza en Donostia, prepararán recetas acordes en la época estival. También sale a la calle "Joseba Arguiñako Sukalerrian". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

0:26 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Udako denboraldia abiatuko du astelehenean "Joseba Arguiñako Sukalerrian" saioak

Lunes, 10 de julio de 2023: Contenido destacado en ETB1, ETB2 y eitb.eus

"Joseba Arguiñako Sukalerrian": Verano – A las 13:15 horas, en ETB1 y eitb.eus

A partir de este lunes, comienza la temporada de verano del espacio de cocina presentado por Joseba Arguiñano, que durante estas semanas saca la cocina a la calle. En concreto estará en Getaria, en los exteriores del hotel Iturregi, desde donde cocinará, junto a invitados e invitadas, recetas de los más veraniegas. En este caso, comienza con una ensalada de vainas o judías camperas y sandía con frutos rojos. Este lunes contará con la ayuda de las nutricionistas Andrea Larrea y Nahia Zeziaga.

"Biba Zuek!" – A las 18:00 horas, en ETB1 y eitb.eus

Los invitados de este lunes serán los músicos del grupo de romería Patxi eta Konpainia, que en publicaron su nuevo trabajo Best itzul. Antes, en la primera hora del programa, contarán en plató con testimonios de personas que andan "entre nubes", casi "tocando el cielo": un fotógrafo de montaña, una persona que pilota los drones y otra que se dedica al parapente.

"A Bocados Verano – A las 20:00 horas, en ETB2 y eitb.eus

Desde este lunes, el espacio "A Bocados" que presentan Ander González y Gabriela Uriarte saca la cocina a la calle y, desde una espectacular terraza en Donostia, prepararán recetas acordes en la época estival. Arrancan con ensalada de pasta con pesto rojo y sándwich de atún playero. Como cada verano, además, los reporteros nos traerán a casa todo lo que ocurre en la calle, en los chiringuitos, en la playa…

"ETB Kantxa"- A las 22:25 horas, en ETB1 y eitb.eus

En directo desde el frontón Labrit de Pamplona, "ETB Kantxa" ofrecerá el Torneo de San Fermín, con dos partidos: Alberdi-Ugartemendia vs Mata-Erostarbe y Ezkurdia-Zabaleta vs los pelotaris no clasificados el día 8. La retransmisión correrá a cargo de Xabier Euzkitze, Mikel Idoate y Elena Azpeitia.