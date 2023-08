Sala de prensa Contenidos destacados África Baeta, Anne Etchegoyen e Igor Yebra, compiten este lunes en "Tupper Club" EITB Media Publicado: 04/08/2023 14:08 (UTC+2) Última actualización: 04/08/2023 14:08 (UTC+2) Por la mañana, ETB1 y eitb.eus ofrecerán en directo la baja de Edurne y Zeledon Txiki, a las 11:40 horas. Escuchar la página Escuchar la página

Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera A las 11:40 horas en ETB1 y eitb.eus

Ilaski Serrano y Ane Pedruzo se encargarán del relato en directo de la bajada de Edurne y Celedón Txiki, dentro de las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz.

Tupper Club – A las 22:15 horas en ETB2 y eitb.eus

Bajo el lema Show must go on, el programa presentado por Javi Sierra contará con la participación esta semana de la periodista de EITB África Baeta, cantante Anne Etchegoyen y el bailarín y coreógrafo Igor Yebra. Veremos cuál de sus propuestas culinarias se hace con el oro.