A partir de hoy

ETB2 y eitb.eus se suman a la difusión del programa de aprendizaje de euskera "Ingura"

HABE ha puesto a disposición de EITB el material digital de la plataforma INGURA para aprender euskera.

EITB ofrecerá a partir de  hoy en ETB2 y eitb.eus los vídeos para aprender euskera que forman parte de INGURA, la plataforma digital de aprendizaje online que HABE ha creado para la euskaldunización de adultos. De lunes a viernes, a las 11:25 horas, antes de "En Jake", se ofrecerá el espacio "Ingura" con contenidos educativos de nivel A1 y A2.

El programa constará de dos secciones: la primera serán 3 minutos de ficción en la que se plantearán diferentes situaciones para utilizar el euskera en la vida cotidiana. Son situaciones guionizadas por Antton Telleria y serán dramatizadas por actores y actrices vascas. La segunda serán los videos explicativos que tendrán en cuenta las situaciones ficcionadas y serán conducidos por conocidos rostros del mundo de la comunicación como Xabi Ormazabal, Oihana Maritorena, Asier Odriozola y Ane Zuazubiskar. Serán un total de 140 programas grabados de forma innovadora y moderna.

Oihana Maritorena en el programa 'Ingura'

INGURA, en todo su conjunto, es un entorno digital online para aprender euskera desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Ofrece cursos de nivel A1 a C1, en un entorno plurilingüe. Ofrece la posibilidad de expresarse en cuatro idiomas: euskera, castellano, francés e inglés.

 

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno Vasco para impulsar el uso social del euskera, completando y reforzando el trabajo de los euskaltegis, y abriendo nuevas puertas en el ámbito digital. INGURA ofrece un entorno accesible, flexible y atractivo para que cualquier persona se pueda iniciar o avanzar en el aprendizaje del idioma.

 

EITB, que tiene como uno de sus principios básicos la difusión del euskera, se suma a la iniciativa de INGURA para seguir impulsando y difundiendo la lengua.

 

