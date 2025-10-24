televisión Ficción ETB1 estrena el domingo 'Desagertuta', thriller vasco en euskera que ha batido todos los récords en PRIMERAN EITB Publicado: 24/10/2025 12:00 (UTC+2) Última actualización: 24/10/2025 12:02 (UTC+2) Llega a Euskal Telebista esta exitosa serie de intriga, que acaba de ser galardonada en los premios PRODU 2025: Jon Lukas ha sido distinguido con el premio a mejor actor revelación; y los guionistas Xabi Zabaleta, Marta Grau y Jesica Aran han sido reconocidos con el mejor guion de serie de suspense. Imagen de "Desagertuta" Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: ETB1ek "Desagertuta" telesaila estreinatuko du igandean

Euskal Telebista estrena este fin de semana el fenómeno audiovisual en euskera entre el público joven vasco. Este domingo (26 de octubre), a las 22:00 horas, ETB1 ofrecerá los dos primeros capítulos de la trepidante serie de ficción "Desagertuta". La cinta, que cuenta con la participación de EITB, ha batido todos los récords en PRIMERAN, convirtiéndose en el contenido más exitoso en la historia de la plataforma.

La trama gira en torno a la misteriosa desaparición de Jon, un joven que, tras pasar una noche en el monte con su grupo de amigos y amigas, deja como única pista un inquietante vídeo publicado en redes sociales. A lo largo de ocho capítulos iremos descubriendo más sobre él, a través de la mirada de Mikel, María, Javi, Amaia, Iker, Ane y el propio Jon.

Frescura, cercanía y un talentoso elenco joven formado por Jon Lukas, Ane Rot, Ainhoa Larrañaga, Asier Rikarte, Ainhoa Azpitarte, Unai Arana y Julen Taboada, combinado con actores y actrices como Itziar Atienza, Gorka Otxoa, Jon Olivares y Leire Martínez, han hecho de "Desagertuta" todo un éxito, y en euskera.

De hecho, ha sido la primera serie rodada de forma simultánea en euskera y castellano, una estrategia innovadora que ha resultado otro de los factores relevantes, junto a la propia música de la serie.

Esta misma semana, "Desagertuta" ha logrado dos galardones en los Premios PRODU 2025. El joven actor Jon Lukas ha sido distinguido con el premio a mejor actor revelación; y los guionistas Xabi Zabaleta, Marta Grau y Jesica Aran han sido reconocidos con el galardón a mejor guion de una serie de suspense. Los premios PRODU reconocen la excelencia de la industria audiovisual iberoamericana.

Jon Lukas

"Desagertuta" está coproducida por Desagertuta AIE, Pausoka y Zebra Producciones (Grupo iZen), con el apoyo del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa.