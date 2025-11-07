televisión GO!AZEN Este domingo se estrena en MAKUSI la 12ª temporada de "Go!azen" EITB Media Publicado: 07/11/2025 12:38 (UTC+1) Última actualización: 07/11/2025 12:53 (UTC+1) La exitosa serie que narra las aventuras de un grupo de jóvenes en las colonias de Basakabi se podrá ver en ETB1 a partir del próximo viernes, 14 de noviembre. Las nuevas propuestas de la directora Maitane y la llegada de jóvenes de un centro de menores traerán cambios y nuevas historias. Go!azen 12 Whatsapp

Este domingo se estrena "Go!azen 12" en MAKUSI, la plataforma infantil y juvenil de EITB, y a partir del 14 de noviembre se podrá ver cada viernes en ETB1, a las 21:00 horas. Basakabi experimentará algunos cambios este año, con la llegada de jóvenes de un centro de menores. Maitane (Nerea Arriola) quiere dar un nuevo aire a las colonias y traerá una propuesta novedosa. Pero teniendo en cuenta su carácter, surgirán enfrentamientos con las y los estudiantes.

Garazi (Nerea Elizalde) será quien le ayudará a hacer frente a los problemas, pero no será tarea fácil para ellas, ya que el alumnado de este año llega con fuerza. Ekaitz (Josu Iriarte), por ejemplo, no tendrán ningún reparo en meterse en jaleos, y Roke (Jon Alonso) demostrará que es un chico duro como una roca. Azpi (Yan Pinto) dejará claro que no le gusta que los demás la vean diferente, y comprobaremos que Maren (Leire Nuñez) es una chica con gran carácter. Karla (Ainhoa Tabuyo) será la chica pija del campamento y Gaizka (Luken Urruzmendi) encontrará el amor por sorpresa.

Volveremos a ver en Basakabi a Oihane (Garazi Urkola), Izar (Irati Marin) y Alaia (Adriana Sanchez), junto al alumno veterano Bosko (Ander Ayerza).

Aventuras, misterios, amores de juventud, comedia, drama… serán los ingredientes de la nueva temporada, que querrá concienciar al público joven de la importancia del entendimiento mutuo y el trabajo en equipo. Con cada historia se fomentarán mensajes positivos y cercanos como el aprendizaje entre diferentes, el valor de la amistad y la lucha de cada uno por encontrar su lugar. Asimismo, se podrá disfrutar de nuevas versiones musicales de cantantes y grupos vascos de ahora y siempre, realizados por Iker Lauroba.