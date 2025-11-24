televisión Audiencia Estreno histórico de "Euskal Herria Hegan" en todos los canales de ETB, en un fin de semana de récord EITB Publicado: 24/11/2025 11:13 (UTC+1) Última actualización: 24/11/2025 11:14 (UTC+1) Logró más de 223.000 telespectadores. Fue líder de la noche y superó el 18 % en el prime time del domingo, con más del 26 % de entre euskaldunes. Ha sido un fin de semana espectacular para ETB2, cadena más vista del día tanto el sábado como domingo, en ambas jornadas por encima del 10 %. Euskal Herria Hegan Whatsapp

Euskaraz irakurri: "Euskal Herria Hegan" estreinaldi historikoa ETBko kanal guztietan, markak hautsi dituen asteburu batean

Euskal Telebista cierra un impresionante fin de semana en audiencias, con un estreno histórico de "Euskal Herria Hegan" en todos sus canales y con ETB2 como cadena más vista durante el sábado y el domingo.

Este domingo por la noche se estrenaba de manera simultánea en todos los canales de ETB la serie documental que recorre nuestra tierra desde el aire, mostrando su esencia como nunca antes se ha visto. Unas imágenes y música espectaculares que han logrado una magnífica respuesta por parte de la audiencia: 223.000 telespectadores contactaron con Euskal Telebista en Euskadi y su área de influencia. La emisión fue líder en Euskadi, con un 18,1 % de cuota; y la cifra se eleva al 26,1 % entre euskaldunes.

"Euskal Herria Hegan" es la gran apuesta de la temporada de Euskal Telebista, un proyecto elaborado con mucho mimo, que ofrece un espectacular viaje para los sentidos, con narración de Miren Gaztañaga, música de Fernando Velázquez y Orquesta Sinfónica de Navarra, además de colaboradores y artistas y grupos referentes. "Euskal Herria Hegan" se podrá ver cada domingo en ETB1 y eitb.eus.

La emisión de Gipuzkoa: Zeruaren eta itsasoaren artean, primer capítulo de un total de nueve, ha sido la guinda de un magnífico fin de semana, en el que ETB2 se ha posicionado como cadena más vista del fin de semana, con un 10,7 % de cuota el sábado y un 10,8 % el domingo.