televisión Navidades Nueva entrega de "Gabon Kantak" en la que rostros conocidos cantarán con la Euskadiko Orkestra Publicado: 28/11/2025 11:20 (UTC+1) Última actualización: 28/11/2025 13:17 (UTC+1) Entre las melodías adaptadas por el compositor Fernando Velázquez escucharemos, por ejemplo, a Rozalén cantar "Hator, hator", Janus Lester "Lurra etxe" y Martin "Din dan don /Jingle bells". 0:29

EITB y Euskadiko Orkestra han preparado una nueva entrega de "Gabon Kantak", en el que profesionales de EITB y artistas conocidos cantarán villancicos populares junto a las y los integrantes de Euskadiko Orkestra. Las melodías han sido adaptadas por el compositor Fernando Velázquez y serán interpretadas por el Coro Infantil de la Sociedad Coral de Bilbao dirigido por Jose Luis Ormazabal y el Coro Joven del Orfeón Pamplonés dirigido por Juan Gaiza junto a los artistas invitados.

Entre los participantes del programa escucharemos a Rozalén cantar "Hator, hator", Janus Lester "Lurra etxe" y Martin "Din dan don /Jingle bells".

Junto a ellos, Nerea Reparaz ("Gaur Egun" y Arnaitz Fernández ("Eguraldia") interpretarán "Olentzero"; la actriz Ylenia Baglietto y Odei Esnaola ("Euskadi Quédate") "Ireki begiak"; Sara Gandara ("La Noche De") y Armintz Gorrotxategi ("Dagonean Bonbon") "Dios te salve"; la actriz Itziar Ituño "Horra, Mari Domingi", y Ainhoa Azpitarte, Asier Rikarte y Ane Rot ("Desagertuta") "Adeste fideles/Zatozte kristauak".

Todas estas canciones se incluirán a modo de videoclips individuales en la programación de ETB a partir del 5 de diciembre. Asimismo, podremos disfrutar de la retransmisión completa en Nochebuena (24 de diciembre), en ETB1 y eitb.eus.