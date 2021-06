La comedia 'A fondo', el viernes por la noche, en ETB2

15/06/2021 17:30

televisión

A las 22:15 horas

EiTB

Se trata de una película francesa en la que una familia se va de viaje en su nuevo monovolumen, en el que la velocidad se bloqueará a 130 km/h.

ETB2 emitirá, el viernes por la noche, la película A fondo (À fond) de Nicolas Benamou. Se trata de una comedia francesa protagonizada por José García, Andre Dussollier, Caroline Vigneaux, Josephine Callies, Stylane Lecaille, Charlotte Gabris, Vincent Desagnat, Florence Foresti, Jerôme Commandeur y Vladimir Houbart.

Una familia se sube en su nuevo monovolumen por la mañana temprano para evitar los atascos de tráfico de la salida de las vacaciones de verano. Tom, el padre, ajustará el control electrónico de velocidad en 130 kilómetros por hora. Su suegro se enfadará, y Julia pedirá a Tom, su marido, que dé la vuelta. Tom se dará cuenta de que él no puede controlar su vehículo. La electrónica no responderá, la velocidad se ha bloqueado a 130 km/h. Todas las maniobras para frenar el coche no surtirán ningún efecto.

No te pierdas la comedia A fondo, el viernes, a partir de las 22:15 horas, en ETB2.