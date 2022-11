televisión 22:30ean El concursante más fuerte quedará al descubierto esta noche en "Naufragoak" EITB Media Publicado: 14/11/2022 12:47 (UTC+1) Última actualización: 15/11/2022 00:12 (UTC+1) El juego del ancla, la galerna y las tensiones entre las y los concursantes marcarán el octavo capítulo de la aventura. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Lehiakiderik indartsuena nor den agerian geratuko da gaur "Naufragoak" saioan

Esta noche quedará claro quién es el concursante más fuerte del reality "Naufragoak". Las y los participantes viven sus momentos más duros en Cayo Tuna tras pasar la noche entre los cientos de pájaros que habitan la isla. Miden sus fuerzas en comparación con los demás y conseguir tocar la campana supone una verdadera exhibición de fuerza a estas alturas de la aventura.

Se enfrentarán a la prueba del ancla por parejas, corriendo el riesgo de con cualquier tropiezo. Además, el mar Caribe volverá a traer una nueva sorpresa: ¿Compartirán el preciado tesoro con los prisioneros? ¿Lo compartirán concretamente con Ilargi, que aún sigue muy dolida por lo que pasó con la piña?

De hecho, los dos prisioneros, Xabier e Ilargi, no están pasando por su mejor momento, parece que se han intoxicado con algo y no se encuentran bien. Por otro lado, el pique entre Jabata y Joseba es evidente: los dos quieren echar al contrario y no esconden sus intenciones. ¿Quién ganará esta guerra?

Mikel, por su lado, ha pasado en Cayo Muerto su peor experiencia de la aventura, pero ve cada vez más cerca el momento en que se reúna con los demás.

"Naufragoak" se emite los martes a partir de las 22:30 horas en ETB1 y eitb.eus.