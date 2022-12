televisión Destacados Contenidos destacados de EITB para el jueves EITB Media Publicado: 14/12/2022 13:21 (UTC+1) Última actualización: 14/12/2022 13:32 (UTC+1) Con motivo de EITB Maratoia se emitirán dos programas especiales en prime time: "Ta bihar zer?" en ETB1, y "Esto No es Normal, ¡dúchate!" en ETB2. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Nera Alias y Egoitz Txurruka. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: EITBren eduki nabarmenenak ostegunerako

"Ta bihar zer?".- 22:30 horas en ETB1 y eitb.eus

En ETB1 se emitirá el programa "Ta bihar zer?" en torno a la esclerosis múltiple, presentado por Leire Palacios. Dicen que la EM es una enfermedad de las mil caras porque no hay dos casos iguales. Existen diversos modelos, vivencias, dolores e incluso sonrisas; y de todo ello conversarán con personas que tienen esclerosis múltiple, con profesionales que asisten a esas personas, además de miembros de asociaciones, colaboradores, personas investigadoras

"Esto No es Normal, ¡dúchate!".- 222:30 horas en ETB2 y eitb.eus

En ETB2 se emitirá el especial "Esto No Es Normal, ¡dúchate!", en directo y con invitados especiales. Presentado por Nerea Alias y Txurru, podremos ver el duelo entre caras conocidas de EITB: África Baeta y Xabier Lapitz vs Eider Hurtado y Javi Sierra. Habrá en juego un bote de 10 000 euros que se destinará a EITB Maratoia, y la pareja que pierda, cómo no, tendrá que meterse en la ducha, en este caso para mojarse a favor de la esclerosis múltiple. Durante el programa realizarán varias conexiones en directo con el centro de llamadas, donde contarán con la presencia de Klaudio Landa, que dará cuenta del dinero recaudado a lo largo de la noche.

"Biba Zuek!".- 18:00etan ETB1en eta eitb.eus-en/ 18:00 horas en ETB1 y eitb.eus

El programa recibirá como invitado al músico y director de orquesta Fernando Velazquez. Además, tratarán sobre esclerosis múltiple en plató con motivo del día grande de EITB Maratoia y la reportara Izaskun Moyano estará en el call center informando en directo de todo lo que allí ocurra.